Lorenzo wirbelt Zürcher Flugplan durcheinander

Aufgrund des zurzeit starken Westwinds kommt es am Flughafen Zürich zu Verspätungen. Wie es auf Anfrage heisst, musste das Pistenkonzept aus Sicherheitsgründen umgestellt werden.

Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Aus welcher Richtung die Flieger landen bestimmt die Flugsicherungsgesellschaft Skyguide. Laut Daniel Eigenmann vom Flughafen Zürich, muss derzeit zum Starten die Landepiste überquert werden. Dies sorgt automatisch für diverse Verspätungen.

Ausserdem wurde für rund 7 Minuten ein Startverbot ausgesprochen. Dies allerdings aufgrund eines Fliegers, der einen technischen Defekt hatte.

Grund für den starken Westwind ist der ehemalige Hurrikan Lorenzo. Dieser bringt einen starken Wind in die Schweiz.

Ex-#HurricaneLorenzo bringt heute als gewöhnliches Tiefdruckgebiet viele Wolken ☁️, etwas Regen ☔️ und zügigen Wind 🌬️ in die Schweiz. Die Sonne scheint am längsten am Vormittag im #Tessin und in #Graubünden. Im Norden 13 bis 16, im Süden bis 18 Grad. #Herbstwetter ^ls pic.twitter.com/I85nG5flYn