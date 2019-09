Verwaltung verbietet, dass Kinder Fussball spielen

Am Etzelweg und an der Ifangstrasse in Volketswil leben Familien in einem idyllischen Quartier mit vier Rasengrundstücken. Diese bieten eigentlich eine ideale Grundlage, um darauf Fussball zu spielen. Doch die Verwaltung will das nicht.

Mutter S. B.* sagt: «Eigentlich herrscht das Fussballverbot schon länger, aber die Kinder haben trotzdem immer gespielt, ohne dass etwas gesagt wurde.» Seit kurzem sei es aber so, dass die Bestimmung «rigoros» durchgesetzt werden.

Rasen in Mitleidenschaft gezogen

«Auf jedem der vier Rasen wurden Verbotsschilder angebracht», sagt B. Zudem würde der Hauswart die Bälle der spielenden Kinder einsammeln und wegbefördern. «Das ist nicht in Ordnung.»

Laut der Mutter werde das Verbot durchgesetzt, weil sich Anwohner – mehrheitlich pensionierte – über die Bälle, die in ihren Garten landeten, geärgert haben. Zudem sei ihr gesagt worden, dass der Rasen vom Fussballspielen in Mitleidenschaft gezogen werde.

«Rasen ist kein Schmuckstück»

B. verstehe schon, dass sich Anwohner deshalb ärgern. «Aber das passiert nicht oft und das Quartier ist voller Kinder. Es ist doch schön, wenn diese sich beim Sport austoben, anstatt zu Hause rumzusitzen oder anderen Quatsch zu machen.» Ausserdem sollte ein Rasen in einem Familienquartier kein Schmuckstück sein.

Das Argument, dass es in Volketswil andere Möglichkeiten bestünden, um Fussball zu spielen, lässt die Mutter nicht gelten. «Zum Sportzentrum lässt eine Mutter ihre sieben- bis achtjährigen Kinder nicht gern allein.» Zudem würden die Plätze dort von Vereinen eingenommen und auf dem roten Platz sei nur begrenzt Platz.

Die Mutter sagt: «Ich weiss nicht, ob man etwas gegen das Verbot unternehmen kann, aber es macht mich so wütend.» Sie habe Angst, dass am Ende auch andere Aktivität verboten würden, weil sich jemand daran stört oder etwas kaputtgehen könnte.

Wiederholt zu Schäden gekommen

Bei der zuständigen Verwaltung, der Helvetia Versicherungen, heisst es, dass das Fussballverbot nicht neu, sondern bereits seit über einem Jahrzehnt im Informationskasten in den Treppenhäusern der Überbauung aufgehängt sei. «Da Fussballspiele wiederholt Schäden an der Fassade, an Rollläden oder Blumentöpfen verursachten, ist das Verbot neu zusätzlich auf Tafeln im Innenhof der Überbauung aufgeführt.»

Für andere Spiele dürften die Grünflächen «selbstverständlich» benützt werden – auch andere Ballspiele seien erlaubt, nur Fussballspielen nicht.

Strafverfahren wegen Sachbeschädigung

Der Fall erinnert an ein ähnliches Verbot in einem Quartier in Wittenbach SG. Einige Anwohner hatten sich beschwert, dass die Kinder beim Kicken zu laut seien und Dinge kaputtmachen würden. Die Verwaltung setzte ein Fussballverbot durch.

Eine 85-jährige Rentnerin leistete Widerstand und übersprayte die Verbotsschilder mit roter Farbe. «Kinder machen Lärm, das ist eine Tatsache. Wer das in einem Familienquartier nicht akzeptieren kann, sollte besser in einen einsamen Wald ziehen», begründete sie ihre Aktion. Diese blieb allerdings nicht folgenlos. Gegen die Rentnerin läuft ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

