Polizei büsst über 120 telefonierende Autofahrer

Mehr als 30 Autolenker sind im Kanton Aargau wegen Manipulation am Mobiltelefon während der Fahrt bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden. Das ist die Bilanz einer fünf Tage dauernden Polizeiaktion für mehr Verkehrssicherheit.

Umfrage Haben Sie schon mal ein Handy am Steuer bedient? Ja, ich sehe darin auch kein Problem.

Ja, aber darauf bin ich gar nicht stolz.

Nein, das würde ich nie machen.

Ich fahre nicht Auto.

An den Arbeitstagen in der vergangenen Woche wurden im Aargau gegen 400 Fahrzeuge kontrolliert, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Neben den Strafanzeigen gab es auch 200 Ordnungsbussen – unter anderem weil mehr als 120 Autolenker ein Telefon ohne Freisprecheinrichtung verwendet hatten.

Ohne Sicherheitsgurt

60 Ordnungsbussen wurden ausgesprochen, weil die Lenker oder Insassen den Sicherheitsgurt nicht trugen. 90 Atemlufttests führten zur Verzeigung von zwei Lenkern, die angetrunken am Steuer gesessen waren.

Die Polizei hatte vom 4. bis 8. März möglichst viele Fahrzeuglenkende in Bezug auf «Ablenkung» kontrolliert. Die Schwerpunktaktion der Mobilen Polizei wurde auf verschiedenen Strassenabschnitten durchgeführt. Das Motto lautete: «Lass dich nicht ablenken – Hände weg von Handy, Navi und Co.».



(sda)