Vier Verletzte bei Frontalkollision

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos sind am Freitagabend in Windisch AG vier Personen verletzt worden. Ein 21-jähriger Autolenker verlor kurz nach 21 Uhr beim Verlassen des Kreisverkehrs auf der Hauserstrasse in Richtung Brugg die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Das Auto schleuderte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Vier Personen wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.

Beim Unfallverursacher wurde eine Blut-und Urinentnahme angeordnet. Zudem musste er den Fahrausweis abgeben, sein Auto wurde polizeilich sichergestellt.

(vro/sda)