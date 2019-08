Vogel verendet in Zürcher Nobelviertel qualvoll

Der Vogel liegt tot auf dem Rücken, seine Flügel sind ausgestreckt und kleben an Leim, die Augen hat das Tier geschlossen und Federn liegen um ihn herum. Dieser Anblick schockiert derzeit die Facebook-Community.

So vertreiben Sie Vögel richtig



BirdLife Schweiz rät, Tauben nicht zu füttern. «Es gibt immer noch Leute, die Tauben sackweise füttern», sagt Christa Glauser, stellvertretende Geschäftsführerin. Je öfter die Tauben gefüttert würden, desto mehr Nachwuchs produzierten sie. «So können sie bis zu viermal pro Jahr brüten.»



Der Schweizer Tierschutz empfiehlt in einem Merkblatt verschiedene Methoden, um Tauben zu vergrämen. Dazu zählen Spikes-Systeme mit abgerundeten Spitzen, Drahtspiralen, Spanndrähte (jedoch nicht unterhalb von Mauersegler-Nestern anbringen), schräge Blech-Elemente oder Kipp-Elemente. Bei Netzen ist zu beachten, dass sich die Vögel darin nicht verheddern können.



Elisabeth Schlumpf von der Voliere-Gesellschaft Zürich postete am Montag ein Bild zweier Vögel, die in eine Lebendleimfalle gerieten. Dazu schreibt sie: «So behandelt ein Nobelviertel von Zürich seine so liebenswerten, natürlichen Anwohner! Mit Lebendleimfallen, die absolut verboten sind! Für einen der beiden kam jede Hilfe zu spät! Anzeige läuft!»

Ein Vogel gerettet

Gegenüber 20 Minuten sagt Schlumpf: «Eine Dame hat uns das Brett mit den Spatzen vorbeigebracht. Sie hat extrem gezittert, weil sie das so grauenvoll fand.» Ein Vogel war bereits tot, den anderen konnten die Voliere-Mitarbeiter aus den Fängen des Leims befreien. «Wir wissen noch nicht, ob er durchkommt», so Schlumpf. Sie hätten ihn mehrmals waschen müssen. «Auch in den kommenden Tag müssen wir ihn weiter reinigen.»

Schlumpf bezeichnet den jetzigen Fall als einer der «krassesten ihrer Karriere» als Vogeltierpflegerin. «Ich finde Menschen, die solche Fallen aufstellen einfach nur abartig. Was geht in solch einem Menschen vor? Das ist Tierquälerei auf höchster Ebene.» Es sei Realität, dass solche Lebendleimfallen in letzter Zeit vermehrt aufgestellt würden. «Dabei sind sie absolut illegal», so Schlumpf. Sie appelliert: «Wenn jemand solche Fallen sieht, soll er die Polizei anrufen und nicht wegschauen.»

Vogelleichen statt Vogelkot

Marc Stähli, ebenfalls Tierpfleger bei der Voliere, ergänzt: «Ich kann sowieso nicht verstehen, warum Leute die Leimfallen aufstellen. Anstatt Vogelkot haben die Leute dann Vogelleichen vor ihrem Fenster.»

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Eingang einer Anzeige wegen einer Leimfalle im Zürcher Seefeld. Die Ermittlung diesbezüglich laufen. Wie die Stadtpolizei sagt, könnte dem Fallenaufsteller eine Verurteilung wegen Tierquälerei und somit eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe drohen.

Katzenbaby gerät in Leimfalle

Livio Rey von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach hat Kenntnis von ähnlichen Vorfällen. «Dieser sieht aber schon sehr schwerwiegend aus». Wenn man Vögel vertreiben will, soll man dies so machen, dass keine Tiere zu Schaden kommen.

Es würden nicht nur Vögel, sondern auch andere Tiere durch solche Leimfallen gequält, sagt Tierschützerin Esther Geisser. «Einmal haben wir ein Katzenbaby in einer solchen Falle vorgefunden. Es zu retten war sehr schwierig.» Auch Geisser verurteilt die Fallen: «Es ist eine brutale Tötungsart und die reinste Tierquälerei.»

(jen)