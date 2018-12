Eine verletzte Person nach Frontalkollision

Um 12:31 Uhr am Montagnachmittag/Silvester fuhr eine 32-jährige Autolenkerin von der Stadt Schaffhausen auf der J15 in Richtung Thayngen. Etwa 200 Meter vor dem Rastplatz Moos geriet die Lenkerin aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen, der von einem 59-jährigen Mann gelenkt wurde.

Bei der Frontalkollision erlitt die Autolenkerin unbestimmte Verletzungen und musste durch die ausgerückte Ambulanz in ein Spital überführt werden. Der Chauffeur des Lastwagens blieb unverletzt. Am verunfallten Personenwagen entstand Totalschaden, wobei der Lastwagen an der Front beschädigt wurde. Die Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt.

Vier Stunden gesperrt

Der Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Aufgrund der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten wurde die Autostrasse J15 von der Schaffhauser Polizei und der Feuerwehr der Stadt Schaffhausen für Rund 4 Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde signalisiert.

Es standen 29 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei sowie des

Rettungsdienstes im Einsatz.

(dmo)