War Todesopfer Cristiano Ronaldos Coiffeur?

In Zürich-Albisrieden ist es am Freitagnachmittag zu einem Grosseinsatz der Polizei gekommen. Die Strassen im Quartier wurden grossräumig abgesperrt. Grund dafür war ein Tötungsdelikt.

Die Reinigungskraft eines Hotels am Letzigraben hatte eine Leiche in einem der Zimmer gefunden. Eine gut informierte Quelle sagte zu 20 Minuten, dass das Hotelzimmer voller Blut gewesen sei und es stark nach Alkohol gerochen habe. «Das Opfer war ein Portugiese, zwischen 35 und 40 Jahre alt und wurde mit einem Messer getötet», so die Quelle. Vor der Tat hätten sich andere Hotelgäste noch über den Lärm in diesem Zimmer beschwert.

Hairstylist und Maskenbildner für Prominente

Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft läuft seit Freitag. Laut der Stadtpolizei Zürich war die Identität des Opfers am Freitag noch nicht ganz geklärt. Die Kantonspolizei Zürich will im Laufe des Sonntags erneut zum Fall informieren.

Gemäss portugiesischen Medienberichten handelt es sich beim Opfer um den 40-jährigen R. F.* aus Madeira. Laut den Berichten soll der Mann seit 2017 in Zürich gelebt haben, wo er als Hairstylist und Maskenbildner arbeitete. Auf seinem Facebook-Profil zeigt F. seine Arbeit mit mehreren prominenten Persönlichkeiten aus Portugal – darunter auch ein Foto mit Fussballsuperstar und Juventus-Stürmer Cristiano Ronaldo aus dem Jahr 2015.

*Name der Redaktion bekannt.

