Was macht Angela Merkel am Flughafen Zürich?

Wie jedes Jahr hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel auch heuer die Weihnachtstage in St. Moritz verbracht. Zusammen mit ihrem Ehemann Joachim Sauer genoss sie das schöne Wetter in den Bündner Alpen.

Bevor sie wieder zurück nach Berlin flog, gelangen einem Planespotter in Zürich ein paar Bilder der Bundeskanzlerin und ihrer Regierungsmaschine.

Turbulentes Jahr

Ganz so erholsam wie in diesem Jahr waren ihre Ferien in St. Moritz nicht immer: 2014 stürzte sie beim Langlaufen und erlitt einen Beckenbruch.

Für Merkel geht ein turbulentes Jahr zu Ende: Nach dem schlechten Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen kündigte die 64-Jährige an, von allen politischen Ämtern zurückzutreten. Den CDU-Vorsitz gab sie im Dezember nach 18 Jahren ab.

(fur)