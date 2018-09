Was macht denn James Bond in Zürich?

Sie sind jeden Tag draussen, egal ob es schneit oder regnet und auch bei Temperaturen über 30 Grad verrichten die Gärtner ihre Arbeit. Jetzt will die Unia auf die schwierigen Arbeitsbedingungen aufmerksam machen und setzt sich unter anderem für bessere Löhne ein.

Mit einer aussergewöhnlichen Aktion am Samstag in Zürich will die Unia ein Zeichen setzten. Wie genau die Aktion abgelaufen ist, sehen Sie im Video.





(20 Minuten)