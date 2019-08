Frau ruft wegen Höhenfeuer die Feuerwehr

Nebst Feuerwerken und Reden sind Höhenfeuer eine beliebte Schweizer Tradition am 1. August. Eine Frau, die erst vor Kurzem aus Deutschland in die Schweiz gezogen ist, schien sich dessen allerdings nicht bewusst gewesen zu sein. Denn sie alarmierte am Abend des Nationalfeiertags in Birmenstorf AG die Feuerwehr, wie ein Twitter-User schreibt.

Umfrage Feiern Sie den 1. August? Ja, klar. Einfach, weil es der Geburtstag meines Heimatlandes ist.

Ja. Ein sehr wichtiger Tag für mich.

Ich geniesse einfach den freien Tag.

Nein, ich bin gegen Nationalfeiertage.

Kümmert mich nicht.

Mangels Vertrautheit mit dem Brauch des Höhenfeuers hat eine deutsche Neuzuzügerin prompt die Feuerwehr alarmiert😝Was ich in meiner Feuerwehrkarriere nicht alles erleben darf😅 — Sandro Lüscher (@sandroluescher) August 1, 2019

Der Kommandant der Feuerwehr Birmenstorf-Mülligen, Michael Würsch, bestätigt den Einsatz gegenüber 20 Minuten. «Die Frau hat sich bei uns gemeldet und uns mitgeteilt, dass ein Stück des Waldes brenne», sagt er. Sie habe allerdings nicht genau definieren können, wo es brenne, daher sei die Feuerwehr ausgerückt. Als einzige Quelle von Feuer und Rauch fand die Truppe schliesslich das Höhenfeuer von Birmenstorf vor.

«Wir haben dann wieder Kontakt mit der Frau aufgenommen und den Sachverhalt geklärt», so Würsch. Es sei das erste Mal, dass die Feuerwehr aufgrund eines offiziellen Höhenfeuers ausrücken musste. Die Person habe aber gänzlich richtig gehandelt. «Sie konnte von ihrem Haus aus die Quelle des Feuers nicht sehen. Es ist immer besser, sich einmal mehr als einmal zu wenig bei uns zu melden.»

(doz)