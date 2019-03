Jetzt streikt auch die Kirchenuhr für das Klima

Sie hat das grösste Turmzifferblatt Europas: die Uhr der Kirche St. Peter in der Zürcher Altstadt. Doch seit Dienstag um 5 vor 12 Uhr mittags steht sie still. Erst um 19 Uhr soll sie die Zeit wieder korrekt anzeigen und läuten.

Der reformierte Pfarrer Ueli Greminger will mit der Aktion auf die Dringlichkeit der Klimakrise hinweisen. «Es ist 5 vor 12, also höchste Zeit, im Klimaschutz vorwärtszumachen», wird er in einer Mitteilung zitiert. Der Kirche sei der Schutz der Erde wichtig: «Schliesslich gehört die Bewahrung der Schöpfung zur DNA der Kirche.»

«Auch Grosseltern und Studierende vor Ort»

Damit unterstützt er die Jugendlichen der Klimastreikbewegung, die derzeit unter anderem in Zürich fürs Klima auf die Strasse gehen – das nächste Mal am Freitag. Der Klimastreik steht unter dem Motto «Klimanotstand jetzt sofort» und beginnt um 13 Uhr auf der ETH-Polyterrasse.

Es seien aber nicht nur Jugendliche vor Ort, die teilweise die Schule ausfallen liessen, sagt Nicola Siegrist, Aktivist der Klimastreikbewegung: «Auch Studierende und Grosseltern werden an der bewilligten Demo teilnehmen.»





(som)