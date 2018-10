Autofahrer sind in Tiefgarage eingesperrt

Am Dienstagmittag mussten viele Autofahrer in Winterthur viel Geduld mitbringen. Die Schranken in der Tiefgarage von Manor und Coop Winterthur bewegten sich für rund 90 Minuten nicht mehr. «Meine Freundin ist immer noch eingesperrt. Dabei sollte sie arbeiten», sagt ein Winterthurer. Mittlerweile hätte sie wenigstens durch einen Notausgang in ein Restaurant gehen können. Andere Betroffene sagen, dass sie festsassen und nicht informiert worden seien.

Ein Verantwortlicher der Tiefgarage bestätigt das Blackout. Gegen 13 Uhr ging der Strom langsam wieder an: «Langsam können die Autofahrer die Garage verlassen.» Auch Manor, Coop und andere Geschäften seien betroffen gewesen. So standen etwa Rolltreppen still.

Stromausfall für 15 Sekunden

Der Stromausfall wurde im Unterwerk Neuwiesen bei Wartungsarbeiten um elf Uhr ausgelöst. Laut Roland Kiefer, Ingenieur bei Stadtwerk, war dieser jedoch ganz kurz, nur für 15 Sekunden. Fast überall hätte der Strom kurze Zeit später wieder funktioniert.

Die Probleme im Manor hätten nichts mit dem Stadtwerk zu tun, so Kiefer: «Beim Stromausfall gingen im Manor alle Brandschutztüren und Parkschranken zu.» Durch einen Fehler in der Manor-Anlage hätten diese sich nicht wieder geöffnet: «Der technische Dienst konnte diese aber nach einiger Zeit manuell aufmachen.»

(20 Minuten)