Badi-Wasser soll wegen Sparkurs kälter werden

Die Badi in Döttingen ist ein beliebtes Ausflugsziel. Sie öffnet bereits Ende April und ihr Wasser wird dann mittels Fernwärme auf bis zu 27 Grad aufgeheizt. Nun aber soll diese Temperatur um zwei Grad gesenkt werden – so sollen pro Saison etwa 10'000 Franken gespart werden, wie der Gemeindeammann Peter Hirt zu 20 Minuten sagt. «25 Grad sind aber immer noch warm.» Ebenfalls sollen die Eintrittspreise um 20 Prozent angehoben werden. Der Einzeleintritt für Erwachsene kostet dann 6 statt 5 Franken.

Ob diese und andere Sparmassnahmen wirklich in Kraft treten, entscheidet gemäss der «Aargauer Zeitung» die ausserordentliche Gemeindeversammlung am 16. Januar. Fakt ist aber, dass die Gemeinde derzeit aufs Geld schauen muss. Dabei lag der Steuerfuss noch vor wenigen Jahren bei rekordtiefen 60 Prozent. Doch seit dem Atomunfall von Fukushima leidet der Energiekonzern Axpo und liefert Döttingen weniger Steuern ab.

Die Folge: Der Döttinger Steuerfuss liegt mittlerweile bei 110 Prozent. Die Gemeinde wollte ihn auf 115 Prozent anheben, was die Stimmbürger im letzten November jedoch ablehnten. Damit der Steuerfuss von 110 Prozent bleibt, sieht die Gemeinde nun in ihrem überarbeiteten Budget in vielen Bereichen Kürzungen vor. So sollen unter anderem Beiträge fürs Winzerfest und den Bildungsbereich reduziert werden.

