Welcher Weihnachtsbus gefällt Ihnen am besten?

Als Leser-Reporterin Annette Niederbacher am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in Wallisellen den Bus bestieg, war sie überwältigt. Denn das sonst so nüchtern ausgestattete Fahrzeug der VBG Verkehrsbetriebe Glattal war weihnachtlich dekoriert.

An der Decke waren Tannenzweige und Kugeln angebracht, an der Tür klebten Sterne – zudem zierten Päckchen und ein leuchtendes Rentier den Bus. «Eine grossartige Überraschung», sagt sie. Sie habe sich so darüber gefreut, dass sich sich gar nicht mehr über das verpasste Anschlusstram geärgert habe.

Deko soll Freude verbreiten

Freude und Wärme zu verbreiten, sei auch das Ziel der Aktion, wie VBG-Sprecherin Katrin Piazza sagt: «Andere haben Schaufenster, wir haben unsere Busse.» Gerade in der dunklen und kalten Jahreszeit könne Pendeln so trist sein.

Bereits in den letzten drei Jahren war ein Bus im ganzen VBG-Gebiet in der Adventszeit weihnachtlich dekoriert worden: «Wir erhielten die Rückmeldung, dass dies zu wenig sei – denn viele Pendler hatten gar keine Chance, in einem solchen Bus zu fahren.»

Deshalb sind dieses Jahr seit dem 1. Dezember fünf solche Busse unterwegs – genauso viele, wie es VBG-Gebiete gibt. In jedem dieser Gebiete betreibt laut Piazza eine Partnerfirma die Busse. Diese erhielten von der VBG ein Budget im tiefen vierstelligen Bereich, mit dem Auftrag, einen ihrer Bussen innen und aussen zu dekorieren.

Strahlende Gesichter

«Jeder dieser Partner legte sich kräftig ins Zeug – es entstand ein richtiger Wettbewerb.» Wer diesen gewonnen hat, können die Pendler auf der VBG-Internetseite entscheiden. Einen Preis für den schönsten Bus gebe es aber nicht.

Die Fahrer der Weihnachtsbusse hätten so schon genug Spass, wenn sie die strahlenden Gesichter der Passagiere sehen: «Die Dekoration wirkt sich positiv auf die Stimmung im Bus aus.»

Weihnachtsbusse begeistern Pendler

