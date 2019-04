Wer hat Deyan Dubs (24) gesehen?

Vermisst wird seit Sonntag der 24-jährige Deyan Dubs. Der Mann verliess seinen Wohnort in Hüntwangen am Sonntagmorgen zwischen 8 und 11.30 Uhr zu Fuss in unbekannte Richtung, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Der Vermisste ist 172 cm gross und von schlanker Statur. Er hat dunkelblonde, kurze Haare. Zu seiner Kleidung bestehen keine Hinweise. Es wird um schonendes Anhalten gebeten.

Personen, die Angaben über den Aufenthalt des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich (044 247 22 11) in Verbindung zu setzen.

