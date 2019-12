Wer hat Uthayakumar Rajaratnam (55) gesehen?

Uthayakumar Rajaratnam wurde zuletzt am Donnerstagvormittag an seinem Wohnort in Etzgen AG gesehen. Bisherige Suchmassnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Der Grund des Verschwindens ist unbekannt. Wie die Kantonspolizei Aargau an Mittwoch mitteilte, pflegt der 55-Jährige auch Beziehungen in den grenznahen süddeutschen Raum.

Signalement des Vermissten: 160 cm gross, mollige Statur, dunkle Hautfarbe, weisser Bart. Er ist Brillenträger. Am Tag seines Verschwindens trug der 55-Jährige eine blaue Jeanshose und eine gestreifte blaue Jacke.

Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei in Frick (Telefon 062 871 13 33) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

