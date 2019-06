1000 Franken Finderlohn für Hulks Kopf

«Eine Schande. 1000 Franken Belohnung für die Aufklärung und Wiederbeschaffung dieses Diebstahls.» Das steht seit Dienstagmorgen auf einer rund zwei Meter grossen Hulk-Skulptur in der Nähe des Letziparks in Zürich-Altstetten. Tatsächlich wurde diese von Unbekannten enthauptet, wie ein Leser-Reporter erzählt: «Was sind das nur für Idioten, die so etwas machen?» Bereits am Sonntagmorgen hatten die Macher deshalb ein Schild an die Figur gehängt. «Wer hat meinen Kopf? Wir bitten um Rückgabe.»

Laut Eric Pauli von Recycleart, dem Hersteller der Figur, hat der Hulk einen Wert von 12'600 Franken. Er ist entrüstet über den Vorfall: «Wir stellen die Figuren schon seit elf Jahren aus – aber so etwas ist noch nie passiert.» Er könne kaum glauben, dass jemand so etwas mache. «Ich bin einfach nur traurig. So etwas ist rücksichtslos und kriminell. Hunderte von Leuten haben die letzten Wochen Selfies mit dem Hulk gemacht.»

Das erste und letzte Mal in Altstetten

Es sei das erste Mal, dass sie solche Figuren in Altstetten ausstellen. Der Leiter des Wohn- und Pflegezentrums Tertianum Letzipark habe sie angefragt, und man habe den Auftrag gerne entgegengenommen. Doch nach diesem Vorfall werde man die grossen Kunstwerke nicht mehr in Altstetten ausstellen. Im Tertianum selbst sind die kleineren Werke nach wie vor zu besichtigen. Die Figuren, die draussen stehen, werden nun alle abgeräumt. Neben Hulk befinden sich noch ein Löwe und ein Drache im Freien. Diese wurden nicht beschädigt.

«Es wird schwierig werden, einen passenden Kopf herzustellen», erklärt Pauli. Die Figuren werden aufwendig von seinem Team in Südostasien hergestellt und sind Handarbeit. Man hoffe nun, dass die Vandalen den Kopf doch noch zurückbringen. Dafür habe man die Belohnung von 1000 Franken ausgesetzt. Laut Pauli wurde bereits eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahl erstattet.

(maz/som)