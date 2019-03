Wer hat den 13-jährigen Kevin gesehen?

Von dem 13-jährigen Kevin Mrsic fehlt jede Spur: Der Vermisste verliess am Dienstag, 26. März 2019, um 16 Uhr, eine betreute Einrichtung in Bremgarten. Die noch in der Nacht eingeleiteten Suchmassnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg.

Bis jetzt liegen keinerlei Anhaltspunkte über den Verbleib des Jugendlichen vor. Er dürfte Beeinträchtigungen in der Orientierung haben.

1,73 Meter gross, kräftige Statur

Signalement: 173 cm gross, dunkelblonde kurze Haare, kräftige Statur, trug schwarze Jacke und blaue Jeans.

Personen, welche Angaben über den Aufenthalt des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei, Stützpunkt Freiamt (Telefon 056 619 79 79) oder jeder anderen Polizeistelle in Verbindung zu setzen.

(20M)