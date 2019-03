Wer hat die verwahrlosten Kaninchen ausgesetzt?

Unbekannte haben bei den Schrebergärten am Waldrand im Gebiet Homberg in Kloten am vergangenen Freitag, 15. März 2019, fünf Kaninchen ausgesetzt. Bereits am Samstag, 19. Januar 2019, waren beim Aussichtsweg am Waldrand gleich oberhalb der Schrebergärten sechs Kaninchen ausgesetzt worden, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilt. Die Tiere wurden an beiden Tagen um die Mittagszeit herum aufgefunden.

Bei den Kaninchen handelt es sich um mittelgrosse Tiere in verschiedenen Farben mit diversen Haarlängen. Sie befanden sich in einem vernachlässigten Zustand und wiesen Bisse und andere Verletzungen auf. Einige waren in so schlechtem Zustand, dass sie von einem Tierarzt eingeschläfert werden mussten. Der Rest befindet sich noch in tierärztlicher Behandlung in einem Tierheim.

Die Kantonspolizei Zürich sucht Zeugen und weist daraufhin, dass das Vernachlässigen und Aussetzen von Tieren eine strafbare Handlung ist.

