Wer in die Agglo zieht, spart jährlich bis 12'000 Fr

Klar, täglich zur Arbeit zu pendeln, ist nicht günstig. Auch zahlt man in der Agglomeration oft viel Steuern. Wer aber ausserhalb des Stadtzentrums wohnt, kann trotzdem jährlich die Höhe eines Kleinwagens sparen. Das fand der Online-Vergleichsdienst Comparis heraus, der entlang der Stationen der S-Bahn-Linie S12 die Medianpreise für Mietwohnungen mit 2 bis 3 Zimmern analysierte. Folgende Erkenntnisse machte Comparis zu den Einsparungen entlang der Strecke, die von Brugg AG über Zürich bis nach Winterthur Seen respektiv Seuzach ZH führt:

Schon eine Wohnung in Altstetten lohnt sich

Nur sechs Minuten dauert eine Fahrt mit der S12 von Zürich-Altstetten bis zum HB. Der Medianmietpreis für 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen im Zentrum von Zürich (Stationen Hauptbahnhof und Stadelhofen) beträgt 2561 Franken monatlich. Das sind gemäss Mitteilung von Comparis gut 600 Franken pro Monat mehr als in Zürich-Altstetten; also über 7000 Franken pro Jahr.

Und eine Wohnung in Winterthur noch mehr

Nach einer 19-minütigen Fahrt zum Winterthurer Hauptbahnhof ist die Monatsmiete für eine 2- bis 3-Zimmer-Wohnung (1589 Franken pro Monat) durchschnittlich 972 Franken tiefer als im Zentrum von Zürich. Die Abokosten sind zwar mit 2226 Franken jährlich deutlich höher. Dennoch entstehen netto (Mietkosten und Abokosten abzüglich Steuern) pro Jahr Einsparungen von gut 10'300 Franken für eine Einzelperson mit dem Medianeinkommen von 6502 Franken.

Pendler in Seuzach sparen am meisten

Die höchste Nettoersparnis auf der S-12-Strecke Richtung Winterthur ist in Seuzach möglich. Dort kostet dieselbe Wohnung 1572 Franken. Das ist gegenüber einer Wohnung im Zentrum von Zürich eine Ersparnis von 940 Franken monatlich. Die Nettoersparnis beträgt dank der tiefsten Steuerbelastung auf der gesamten Strecke um 12'000 Franken pro Jahr.

Im Kanton Aargau ist das Sparpotenzial gross

Am tiefsten sind die Mietkosten mit 1390 Franken pro Monat für eine 2- bis 3-Zimmer-Wohnung in Brugg und Neuenhof. Das ergibt gegenüber dem Stadtzentrum Zürich eine reine Mietersparnis von 1171 Franken im Monat. In Neuenhof zahlen ledige Einwohner mit dem Schweizer Medianlohn von 6502 Franken monatlich zwar den höchsten Steuersatz auf der gesamten Strecke. Dennoch resultiert gemäss Mitteilung ein Sparpotenzial von 11'466 Franken pro Jahr gegenüber einem Wohnsitz in Zürich. In Brugg sparen Mieter 11'647 Franken im Vergleich zum Zürcher Stadtzentrum.

