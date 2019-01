Ein Mann erschiesst auf dem Strassburger Weihnachtsmarkt zwei Menschen. Zwei Touristinnen aus Skandinavien wurden in Marokko tot aufgefunden. Das sind nur zwei Terror-Meldungen, die kürzlich in die internationalen Schlagzeilen gerieten. Wie sollen Eltern damit umgehen, wenn Kinder mit solchen Inhalten konfrontiert werden?

Diese Frage haben sich Spezialisten der Kantonspolizei Zürich gestellt. Die Interventionsstelle gegen Radikalisierung und Extremismus hat zusammen mit Ärzten und anderen Fachpersonen eine entsprechende Broschüre verfasst, die häufige Fragen beantwortet:

Warum ist es wichtig, mit Kindern über Radikalisierung zu sprechen?

Gewalttaten lösen insbesondere in Verbindung mit Radikalisierung Angst aus. Kinder brauchen Antworten, weshalb es solche Gewalttaten in unserer Gesellschaft überhaupt gibt.

Ab welchem Alter ist ein Kind bereit, über Terrorismus zu sprechen?

Ein Hinweis darauf, ob ein Kind so weit ist, zeigt sich im Interesse dafür – mit Fragen wie «Wer sind diese Leute auf dem Bild? Was machen sie?» Ohne Fragen des Kindes oder konkreten Anlass soll die Thematik nicht aufgegriffen werden. Verängstigte Kinder sollen allgemein angesprochen werden: «Bedrückt dich etwas?»

Je jünger das Kind ist, desto oberflächlicher sollte die Erklärung ausfallen. Vermeiden Sie eindringliche Details von Opfern wie Verstümmelungen oder Vorgehensweisen der Terroristen. Und: Eltern sollten sich Zeit nehmen, um sich schlau machen, um dem Kind nicht vage antworten zu müssen oder Vorurteile weiterzugeben. Gute Ausgangspunkte seien Wikipedia oder die Websites von grossen Zeitungen.

Wie erkläre ich einem Kind, was ein Terrorist ist?

Die Antworten auf diese Frage sind je nach Alter und Reife des Kindes unterschiedlich:



Kleinkinder: «Das ist eine Person, die denkt, dass sie schlecht handeln darf. Aber eigentlich könnte man seine eigene Meinung auch nett ausdrücken.»

Bei älteren Kindern kann man dasselbe konkreter erklären – mit einfachen Worten und der Frage, warum das Kind sich für das Thema interessiert. Kinder sollten mit dem Hinweis beruhigt werden, dass die grosse Mehrheit der Menschen nicht so handelt.

Wie soll ich vorgehen, wenn ich das Thema Terror anspreche?

Nehmen Sie sich die Zeit, um mit Ihrem Kind zu sprechen und um seine Gefühle und seine Wahrnehmung der Dinge zu verstehen.

Achten Sie darauf, dass Sie und Ihr Kind alleine sind, wenn Sie das Thema ansprechen.

Suchen Sie sich einen ruhigen und für das Kind vertrauten Ort aus und schaffen Sie ein Umfeld, in dem sich Ihr Kind wohlfühlt.

Achten Sie darauf, dass Sie ruhig bleiben, wenn Sie mit Ihrem Kind sprechen.

Machen Sie Ihrem Kind klar, dass es völlig normal ist, wenn es über solche Ereignisse nachdenkt.

Vermeiden Sie es, dem Kind Ihre eigenen Ängste mitzuteilen.

Beruhigen Sie das Kind bei starker Angst und sagen Sie ihm, dass es keinen Grund gibt, sich zu fürchten.

Darf ein Kind Bilder oder Videos zu Terrorismus anschauen?

Bilder oder Videos zu Terrorakten aus den Nachrichten können vor allem bei kleinen Kindern zu Angstzuständen führen. Kinder sollten daher von Bildern verschont werden, die ihm vermitteln, dass die ganze Welt grausam und ungerecht sei.

Wenn ein Kind bereits Bilder gesehen hat, soll es über das sprechen, was es gesehen hat und was es empfindet. Wenn es sich dazu nicht äussern will, soll man das respektieren. Es ist aber wichtig, dass das Kind die Bilder versteht und richtig interpretiert.

Wie spreche ich über Terrorismus, ohne dass dabei negative Vorurteile entstehen?

«In jeder Gemeinschaft oder Religion kann es gewaltbereite Menschen geben. Vor allem aber gibt es sehr viel mehr gute Menschen.»

«Nur weil eine Person schlecht handelt, bedeutet das nicht, dass die ganze Gesellschaft schlecht ist. Wenn etwa eine Person in Zürich stiehlt, heisst das noch lange nicht, dass alle Zürcher Diebe sind.»

Wie beruhige ich ein Kind?

Eltern sollten ihrem Kind zuhören, seine Ängste ernst nehmen und diese nicht kleinreden:



Fragen Sie das Kind, was es von einem Ereignis oder einem Bericht im Fernsehen verstanden hat: «Was glaubst du, passiert da?»

Erklären Sie dem Kind, dass Menschen und Behörden dafür arbeiten, dass die Bevölkerung in Sicherheit lebt: «Die Polizei ist da, um dich zu beschützen.»

Sagen Sie dem Kind, dass seine persönliche Sicherheit nicht gefährdet ist: «Du bist hier in Sicherheit.»

Erinnern Sie das Kind immer wieder daran, dass Terror ein Randphänomen ist.

Es ist wichtig, dass sich das Kind nach einem Gespräch sicher fühlt.

Was tun, wenn ein Kind Anzeichen von anhaltender Angst zeigt?

Kinder drücken ihre Gefühle anders aus als Erwachsene. Oft zeigen sie Angst durch ein verändertes Verhalten oder körperliche Beschwerden. Professionelle Hilfe ist sinnvoll, wenn das Kind über längere Zeit Anzeichen von Angst zeigt – etwa Unruhe, Isolation, Schmerzen oder Schlafstörungen.

(tam)