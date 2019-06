Winzerin in Rebberg von Traktor überfahren

In einem Rebberg in schaffhausischen Hemishofen ist eine Frau von einem Traktor überfahren worden. Die 70-Jährige wurde bei dem Unfall am Freitagabend schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Die Frau schnitt im Rebberg «Schanzgraben» in Hemishofen Frostruten von den Rebstöcken, wie es in einer Mitteilung der Schaffhauser Polizei vom Samstag hiess. Dabei wurde sie von einem 30-jährigen Lenker eines Rebtraktors, der im selben Rebberg mit Sprüharbeiten beschäftigt war, übersehen und teilweise überrollt.

(sda)