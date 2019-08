Wird bald ein Ballon über das Freibad gespannt?

Für rund 2,2 Millionen Franken soll über das Freibad Geiselweid eine Art Ballon gespannt werden. So würde die Aussenanlage im Winter zu einem Hallenbad. In Winterthur ist sich Politik und Bevölkerung über die Traglufthalle nicht einig.

Umfrage Wie fnden Sie die Idee der Traglufthalle? Finde ich super.

Die braucht es nicht.

Weiss nicht.

Nachdem der Gemeinderat sich eigentlich für das Projekt ausgesprochen hat, unterschrieben 1542 Leute das Referendum gegen den Bau. Die Stadt hatte das Projekt auf aufgrund einer Initiative ausgearbeitet, bei der über 2 220 unterschrieben. Am 20. Oktober wird über das Vorhaben abgestimmt.

Mehr Trainingsmöglichkeiten gefordert



Die Befürworter rühren bereits jetzt die Werbetrommel für ihre Position. Am Samstag versammelten sie sich beim Judd-Brunnen in Winterthur zu einer Schwimm-Demo. Einige Anwesenden badeten gleichzeitig im Brunnen um ihr Hauptargument zu veranschaulichen: Der Platz im Hallenbad ist begrenzt, es herrscht Dichtestress. Die Leute vor Ort waren sich einig: Es braucht im Winter mehr Platz für Hallenbad-Besucher. Insbesondere Schwimmer und Wasserballer kämpfen seit Jahren um mehr Platz zum Trainieren.

Für Schwimmer gebe es ohnehin zu wenig Möglichkeiten, um auf einer 50 Meter Bahn zu trainieren. Das sei insofern wichtig, weil alle wichtigen auch internationalen Wettkämpfe auf dieser Strecke durchgeführt werden.

Auch Vertreter des Abstimmungskomitees waren bei der Schwimm-Demo vor Ort. FDP-Gemeinderat Markus Wenger sagte: Mit der Traglufthalle kann für wenig Geld schnell viel zusätzliche Hallenbadplatz bereitgestellt werden.»

Energieverbrauch in der Kritik



Das Referendumskomitee stellt sich nicht gegen mehr beheizte Wasserfläche. Der Weg dazu soll nicht über eine Traglufthalle, sondern über ein neues Hallenbad führen. Die Traglufthalle sei aus ökonomischer und ökologischer Sicht keine Lösung.

Im Vergleich zu einem «richtigen Hallenbad» sei der Energieverbrauch sehr gross und die Beheizung würde teilweise mit fossil erzeugter Fernwärme erfolgen. Zudem, so die Gegner, stünde der fragwürdige Ablasshandel mit Klimazertifikaten in einem starken Widerspruch zu den aktuellen Bemühungen, den CO2-Ausstoss zu senken.

«Schützenswerte Siedlung beeinträchtigt»

An der Schwimm-Demo äusserte sich eine junge Teilnehmerin zu diesem Argument. Sie fand: «Das Umweltargument wird überstrapaziert, weil die Traglufthalle mit überschüssiger Wärme der Kehrichtverbrennungsanlage geheizt werden soll.»

Aber nicht nur das Energieargument und die jährlichen Betriebskosten von nahezu einer halben Million Franken sprächen gegen die Traglufthalle, so die Befürworter. Auch in ästhetischer Hinsicht sei das Projekt nicht unterstützenswert. Rund um das Freibad stünden «schützenswerte Siedlungen, die durch den Plastikballon städtebaulich stark beeinträchtigt» würden, heisst es in einer Mitteilung.



(jen)