Wird eine Frau Schützenkönigin?

Auf dem Albisgüetli in Zürich geht es in die entscheidende Phase: Wer wird Schützenkönig oder Schützenkönigin 2019? Bisher hat nur jemand die volle Punktzahl erreicht: Neva Menzi (15) aus Zollikon hat am Sonntag 35 Punkte geschossen.

Damit ist sie die erste 35-Punkte-Schützin seit zwei Jahren. Die Schiessstände sind bis am Montag um 10 Uhr geöffnet. Um 11 Uhr findet der Ausstich statt.

Kampf um Rangierung

Wenn Menzi bis um 10 Uhr die einzige 35er-Schützin bleibt, ist sie die diesjährige Schützenkönigin. Trotzdem geht es auch für die 34er-Schützen um viel: Sie schiessen darum, wer sich zuerst vom grossen Gabentisch bedienen darf.

Die Regeln beim Ausstich

Alle Schützen schiessen das Knabenschiessen-Programm von 5 Schüssen. Bei Punktegleichheit einzelner Schützen folgt keine Fortsetzung des Ausstichs. Bei Punktegleichheit wird wie folgt rangiert:

• Höherer Einzelschuss in umgekehrter Reihenfolge

• Tieferes Alter gemäss Jahrgang

• Nachnamen aufsteigend in alphabetischer Reihenfolge

(jen)