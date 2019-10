Wo ist der 31-jährige Roger Laville?

Seit dem 6. Oktober wird der 31-jährige Roger Laville vermisst. Er verliess seinen Wohnort in Fehraltdorf ZH am Sonntag in unbekannte Richtung, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Der Vermisste ist rund 190 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Er hat eine Glatze sowie einen Dreitagebart. Über die Bekleidung ist nichts bekannt.

Personen, die Angaben über den Aufenthalt des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen (Telefon 044 247 22 11).

(tam)