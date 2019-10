Wurde Roger Köppel aus Kulturcafé geworfen?

Was ist an der Hardturmstrasse 66 im Zürcher Kreis 5 los? SVP-Nationalrat Roger Köppel behauptet, er sei aus dem Kulturcafé «Sphères» ausgesperrt worden. Der Geschäftsführer der Bar, Philipp Probst, behauptet das Gegenteil.

Anlass der Auseinandersetzung ist ein Tweet, den Köppel am Donnerstag abliess: «Die linke Zürcher Szene-Beiz mit Buchladen ‹Sphères› sperrt die Weltwoche aus. Ich kaufe dort seit Jahren Bücher. In einer abgeschiedenen Ecke hielten wir am Mittwoch beim Lunch im kleinen Kreis unsere Themensitzung ab. Jetzt schmeissen sie uns raus. Linke Intoleranz in Zürich.»

Die linke Zürcher Szene-Beiz mit Buchladen „Sphères“ sperrt die #Weltwoche aus. Ich kaufe dort seit Jahren Bücher. In einer abgeschiedenen Ecke hielten wir am Mittwoch beim Lunch im kleinen Kreis unsere Themensitzung ab. Jetzt schmeissen sie uns raus. Linke Intoleranz in Zürich. — Roger Köppel (@KoeppelRoger) October 24, 2019

Gäste beschwerten sich über Köppels Anwesenheit

Es sei nicht die erste Sitzung an einem Mittwoch gewesen, erklärte «Sphères»-Wirt Probst gegenüber der «NZZ». Seit einigen Wochen habe Köppel im Café einen Tisch für drei bis vier Personen reserviert, um sich dort mit Leuten zu treffen. Die Redaktion der «Weltwoche» liegt ganz in der Nähe vom Lokal. Ein Gast des Cafés soll den «Weltwoche»-Verleger dann mal angesprochen und ihm gesagt haben, dass er dort nicht willkommen sei.

Probst gibt zu: In letzter Zeit haben sich einige Gäste über die Anwesenheit des SVP-Politikers beschwert. Doch der Wirt habe mit Köppels Präsenz kein Problem, wie er der «NZZ» sagte. Er habe sogar am Donnerstagvormittag die Sekretärin des SVP-Politikers angerufen, um die Sache zu klären. «Ich habe ihr erklärt, dass einige Gäste reklamiert haben. Anscheinend hat die Sekretärin das dann so interpretiert, dass Köppel nicht mehr kommen könne.»

Probst findet es schade, dass Köppel die Angelegenheit nicht mit ihm persönlich geklärt habe. Er sei gerne bereit, mit dem «Weltwoche»-Chefredaktor zu reden. «Und wenn Köppel weiterhin hierherkommen will, sehr gerne». Das «Sphères» sei ein Kulturcafé «mit einer Haltung, aber wir sind nicht politisch engagiert. Wir sind ein Café, hallo?»

(kle)