«Mein Sieg war nicht ganz überraschend»

Vier Mädchen und einem Knaben gelang am Knabenschiessen-Wochenende auf dem Zürcher Albisgüetli die Qualifikation zum Schützenkönigausstich mit je 34 Punkten. Niemand erreichte das Maximum von 35 Punkten.

Am Montagmittag setzte sich dann der 16-jährige Noah Affolter gegen die vier Mädchen mit 31 Punkten durch. Es ist seine zweite Teilnahme am Knabenschiessen: «Letztes Jahr habe ich noch 29 Punkte geholt», sagte Noah nach dem Siegesschuss. Er habe einfach wie immer geschossen und gedacht, dass es schon irgendwie gut kommen würde. Dass er gegen vier Konkurrentinnen antrat, war ihm egal.

Es ist alles ziemlich überwältigend

Der frischgebackene Schützenkönig erhält nebst einer in Gold gefassten Medaille 5000 Franken auf ein Konto. Zudem wird er zusammen mit zehn ausgelosten Teilnehmenden von der Armee zu einem Flug mit dem Super-Puma eingeladen.

Was er mit dem Preisgeld machen will, weiss Affolter noch nicht. «Es ist alles ziemlich überwältigend – ich realisiere es noch gar nicht richtig», so der Polymech-Lehrling. Ganz überraschend sei der Titel aber nicht. «Ich habe schon damit gerechnet, dass ich gewinnen könnte.» Seit zwei Jahren schiesst er in einem Schützenverein: «Es gefällt mir, dass man dabei den Kopf abschalten kann und gleichzeitig voll fokussiert sein muss.»

Dies habe er auch am Ausstechen getan. Obwohl er etwas nervös gewesen sei, sei es ihm im entscheidenden Moment gelungen ruhig zu bleiben: «Ich bin auch sonst ein ruhiger Typ», sagt er. In seiner Freizeit höre er gerne Musik – am liebsten Hip Hop. Eine Freundin habe er derzeit nicht: «Es macht mir aber nichts aus, wenn nun ein paar Mädchen auf mich aufmerksam werden.»

Ältestes Volksfest der Stadt Zürich

Insgesamt haben am diesjährigen Knabenschiessen über 3500 Jugendliche teilgenommen. Am Knabenschiessen können Mädchen und Knaben im Alter von 13 bis 17 Jahren teilnehmen, die im Kanton Zürich wohnen oder in die Schule gehen. Am diesjährigen Wettbewerb nehmen auch Jugendliche aus dem Gastkanton Tessin teil.

Das Knabenschiessen gilt als ältestes Volksfest in der Stadt Zürich. Seine Wurzeln reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück. In Akten aus dem Jahr 1656 ist von einem «Knaben Schiesset» als Abschluss eines mehrwöchigen Drillkurses die Rede.

Der Anlass wurde über die Jahrhunderte hinweg an wechselnden Schauplätzen abgehalten. Seit 1899 wird das Knabenschiessen von der Schützengesellschaft der Stadt Zürich im Albisgüetli organisiert. Seit 1991 sind auch Mädchen zum Schiessen zugelassen – seither konnten sich sechs Königinnen in die Siegerliste eintragen.

Knabenschiessen 2018

