ZHAW lädt Aufgaben einen Tag vor Prüfung ins Netz

An der Zürcher ZHAW School of Management and Law ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Missgeschick gekommen: Die Abschlussprüfung für den Kurs «Einführung in die Buchhaltung» wurde am Tag vor dem wirklichen Prüfungstermin hochgeladen. Die Studenten hatten somit Zugang zu den gestellten Aufgaben.

Den Patzer entdeckte laut «Blick» als einer der ersten ein 21-jähriger Student, der mit Prüfungen aus früheren Jahren noch ein wenig für den Test vom Freitag üben wollte. Als er sich in die Lernplattform Moodle einloggte, fiel dem jungen Mann auf, dass kurz zuvor eine frische Prüfung hochgeladen worden war.

Am 24. Januar zur Prüfung antraben

Er begann die Aufgaben zu lösen, da wurde plötzlich die Datei wieder gelöscht. Kurz danach erhielt er eine Mail der ZHAW. Im Schreiben wurde ihm - und den weiteren knapp 200 Prüfungskandidaten -mitgeteilt, dass wegen eines «technischen Problems» der Prüfungstermin auf den 24. Januar verschoben werde.

Besonders ärgerlich: Der neue Termin fällt während der Ferienzeit. «Manche müssen ihre Pläne über den Haufen werfen», sagt der Student zu «Blick».

(kle)