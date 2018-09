ZSC-Lions-Fans greifen Matrosen auf Zürichsee an

Ein Leser-Reporter berichtet am Sonntagmorgen von wüsten Szenen, die sich am Samstag zwischen Fans der ZSC Lions und einem Matrosen des Zürichsee-Schiffs MS Säntis ereigneten. «Rund 220 ZSC-Fans fuhren mit dem Schiff vom Bürkliplatz in Richtung Rapperswil, um das Spiel gegen Rapperswil-Jona Lakers zu schauen», so der Leser, der auf dem Boot war und anonym bleiben möchte.

Die Fans hätten sich während der Fahrt leichtsinnig und inakzeptabel verhalten. «Der Matrose versuchte Ordnung in die Situation zu bringen.» Dann sei die Situation eskaliert. «Der Matrose kriegte einen Faustschlag ins Gesicht und musste das Schiff verlassen, um sich behandeln zu lassen», so der Leser-Reporter.

Deckchef musste ins Spital gebracht werden

Die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) bestätigt den Vorfall: «Kurz vor dem Anlegen in Rapperswil wollten Fans Pyros zünden», sagt Sprecherin Wiebke Sander. Der Deckchef, der Billette kontrolliert, wollte das verhindern und ging dazwischen. Dabei sei er tätlich angegriffen worden.

«Der Mann erlitt Schürfungen im Gesicht und einen kleinen Riss im Trommelfell», so Sander. Von einem Faustschlag hat sie aber keine Kenntnis. Man habe daraufhin die Polizei verständigt und den Mann ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt, dass es bei der Landung des Schiffs lärmig zu und her gegangen sei. Zum Vorfall mit dem Deckchef hat man keine weiteren Informationen.

