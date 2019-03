Baut Roger Federer hier am Zürichsee eine Villa?

Die letzte grosse Parzelle mit direktem Seeanstoss in Kempraten, Rapperswil-Jona, umfasst 16'000 Quadratmeter. Experten schätzen allein den Wert des Bodens auf 40 bis 50 Millionen Franken. Roger Federer soll sich das Stück Land gekauft haben, schreibt die «Zürichsee-Zeitung». In der Immobilienszene von Rapperswil-Jona gilt es als «offenes Geheimnis», dass Tennis-Superstar Roger Federer hinter dem Projekt steht.

Zieht es Roger Federer also zurück an den Zürichsee, nachdem er seinen zivilrechtlichen Wohnsitz 2015 ins bündnerische Valbella verlegte und im letzten Jahr sein 1200-Quadratmeter-Grundstück in Wollerau SZ verkaufte? Rechtsanwalt Walter Locher, Vertreter der Bauherrschaft, will dies «weder dementieren noch bestätigen.» Für eine solche exklusive Wohnlage gebe es immer eine Reihe von Interessenten.

Architektenteam aus New York und Südafrika

Stadtpräsident Martin Stöckling (FDP) sagt dazu: «Es liegt auf der Hand, dass solche Lagen interessant sind für gute Steuerzahler.» Ins Detail will er aber nicht gehen. Gesprächiger zeigt sich Pius Rüdisüli, Gemeindeschreiber in Herrliberg. «Federer ist wie ein Traumschwiegersohn. Jede Gemeinde möchte ihn als Einwohner haben.»

Laut zuverlässigen Quellen steht hinter dem Projekt je ein Architektenteam aus New York und Südafrika. Federer besitzt wegen seiner Mutter neben dem Schweizer bekanntlich auch den südafrikanischen Pass. Aus den Bauplänen war zudem ersichtlich, dass im Aussenbereich ein Tennisplatz sowie auch eine inwendige Sportinfrastruktur vorgesehen ist. Die Stadt hat für das Luxus-Projekt, das im letzten Herbst während zwei Wochen öffentlich aufgelegen ist, inzwischen grünes Licht gegeben.



