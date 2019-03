Mitarbeiter haben zu viele Freigetränke konsumiert

Das Casinotheater Winterthur offeriert seinen Mitarbeitern ein Feierabendgetränk. Dieses Angebot wurde auch grosszügig ausgenutzt, wie aus dem Protokoll einer Sitzung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung vom November 2018 hervorgeht. Darin ist im Bezug aufs Personal von einer «Unkultur im Hause» die Rede. «Es wird zum Teil überkonsumiert ohne zu bezahlen und eventuell auch Ware nach Hause genommen», zitiert der «Landbote». Geschäftsführer Beat Imhof will künftig «straffer führen».

Umfrage Offeriertes Feierabendgetränk? Es gibt immer Mitarbeiter, die übertreiben.

Habe auch schon ein Angebot meiner Firma ausgenutzt.

Das hätte ich auch gern.

Nach der Arbeit gehe ich nach Hause.

Der Vorwurf von Unkultur bezieht sich laut Sprecherin Steffi Hug einzig auf das vom Haus an die Mitarbeitenden offerierte Feierabendgetränk. «Dieses sehen wir eigentlich als Zeichen der Wertschätzung und wollen so auch den Teamzusammenhalt fördern», sagt sie auf Anfrage der Regionalzeitung. Nun hätten aber einige Mitarbeiter dieses Freigetränk ausser Haus konsumiert, und generell seien zu viele davon nicht in die Kasse getippt worden. «Das hat das Inventar verzerrt», sagt Hug. Nun hat das Haus striktere Regeln erlassen.

Allgemein werde nun auch tatsächlich straffer geführt, so Hug. «Das Personalreglement wurde nochmals mit allen besprochen und wird nun konsequent umgesetzt.» Das Feedback der Angestellten sei aber positiv, da «nun für alle die gleichen Regeln gelten». Im Betrieb sind knapp 60 Festangestellte beschäftigt.

(tam)