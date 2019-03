Wegen Anwohnern soll Züri-Fäscht leiser werden

Alle drei Jahre findet das Züri-Fäscht statt. Dieses Jahr ist es wieder so weit: Vom 5. bis 7. Juli ist Zürich eine einzige Festhütte und die Zürcher im Ausnahmezustand. Während des dreitätigen Fests werden über eine Million Besucher erwartet. Doch nicht bei allen herrscht Vorfreude. Die Festveranstalter sind enttäuscht.

Umfrage Wie finden Sie das neue Musikkonzept am Züri-Fäscht? Es ist ja ein Fest. Da kann es doch mal etwas lauter werden.

Es ist sowieso schon laut in der Stadt. Dann muss es nicht noch lauter werden.

Ist mir egal.

Der Grund: Der Stadtrat hat die Lärmgrenzwerte auf maximal 93 Dezibel bis 1.30 Uhr und danach auf 90 Dezibel bis 5 Uhr runtergesetzt. Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, gilt diese Bestimmung für Open-Air-Bars, Konzerte und Tanzanlässe. Federführend beim diesjährigen Musikkonzept soll Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart gewesen sein.

«Es wird ja sowieso laut an diesem Fest»

Laut Mathias Ninck, Sprecher des Sicherheitsdepartements, ist dieser Entscheid zum Schutz der betroffenen Stadtzürcher Bevölkerung getroffen worden. Vor allem in der Nacht werde der Lärm als störend und teilweise als gesundheitsschädigend empfunden, so Ninck. Immerhin wurden zwei Ausnahmen bewilligt. So darf die Musik auf den etwas ausserhalb liegenden Festplatzbühnen Blatterwiese und Landiwiese bis 0.30 Uhr 96 Dezibel laut sein – danach noch 93.

Für die Bar & Club Kommission (BCK) ist dieser Entscheid unverständlich: «Das ist, wie wenn die Stadt Basel sagen würde, am Morgestraich dürfe es nicht lauter als 90 Dezibel sein», sagt Sprecher Alex Bücheli. «Es wird ja sowieso laut an diesem Fest.» Und: «Wir sind nicht sicher, ob die Bevölkerung wirklich so viel Wert legt auf Ruhe am Züri-Fäscht. Lärmsensible Bewohner flüchten an dem Wochenende schon seit je aus der Stadt.»

«Qualität der musikalischen Darbietungen wird leiden»

Laut Bücheli wird vor allem die Qualität darunter leiden: «Musikalische Darbietungen, sei es mit einem DJ, einer Band oder ein Live-Act, lassen sich bei 90 Dezibel nur sehr schwer oder mit einem viel grösseren technischen Aufwand in einer sinnvollen Qualität durchführen.»

Viele Züri-Fäscht-Veranstalter hätten deshalb ihre Standplatzbestätigung nur unter Protest unterschrieben. So heisst es im Protestbrief ans Organisationskomitee «Wenn nicht einmal mehr beim Züri-Fäscht, das alle drei Jahre stattfindet, eine gewisse Toleranz herrscht, fragen wir uns, ob man konsequenterweise nicht gleich ganz auf solche Veranstaltungen verzichtet.»

(mon)