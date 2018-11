Den Anfang macht seit kurz nach 4 Uhr die Baustelle am Gubristtunnel. Mit der Niederlegung ihrer Arbeit protestieren die Bauarbeiter am Dienstag gegen die Angriffe des Baumeisterverbands auf ihren Gesamtarbeitsvertrag (LMV – Landesmantelvertrag), teilt die Gewerkschaft Unia am Dienstag mit: «Sie zeigen, dass sie bereit sind, für ihre Arbeitsbedingungen und ihre Rente mit 60 zu kämpfen.»



Xhafer Sejdiu, Bauarbeiter und Präsident der Baugruppe der Unia Zürich-Schaffhausen, sagt dazu: «Der Baumeisterverband spielt mit der Gesundheit von uns Bauarbeitern. Auch wir Bauarbeiter in Zürich finden: Damit ist Schluss.» Man lasse sich dies nicht länger bieten. «Deswegen protestieren wir und legen heute die Arbeit nieder», erklärt er.

Baustellen in der ganzen Schweiz betroffen

Seit Mitte Oktober haben Protesttage in der ganzen Schweiz die Baustellen lahmgelegt. So zeigen die Bauarbeiter laut Unia ihre Wut über die Forderungen der Baumeister. Nach Arbeitsniederlegungen auf dem Bau im Tessin, in Genf und Bern in den letzten Wochen bilde der Protesttag in Zürich den Höhepunkt dieser ersten Protestwelle. Im Laufe des Tages werden Bauarbeiter aus anderen Regionen in der West- und Deutschschweiz nach Zürich reisen.

«Die grosse Beteiligung zeigt, dass die Bauarbeiter bereit sind, für ihre Rechte und Würde zu kämpfen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, haben sie bereits beschlossen, den Kampf wieder aufzunehmen», sagt Lorenz Keller, Co-Leiter der Unia Zürich-Schaffhausen.

Zürcher Baustellen stehen heute still

Arbeitstage bis zu 12 Stunden

Hintergrund des Streiks ist der Landesmantelvertrag für das Bauhauptgewerbe (LMV), der Ende Jahr ausläuft. Die Gewerkschaften monieren, dass zwar eine Lösung zur Sicherung der Rente mit 60 auf dem Tisch liege: Die Bauarbeiter würden die Kosten der Sanierung übernehmen, wenn im Gegenzug der Baumeisterverband eine anständige Lohnerhöhung zahle. Der Baumeisterverband sei aber nur bereit, diese Lösung umzusetzen, wenn die Gewerkschaften einem Kahlschlag im Landesmantelvertrag zustimmen.

Nach dem Vorschlag des Baumeisterverbands müssten die Bauarbeiter von März bis Dezember immer Arbeitstage von bis zu 12 Stunden in Kauf nehmen, so die Unia. Zudem führten die Forderungen des Baumeisterverbands zu massiven Lohnsenkungen bei älteren Bauarbeitern und Lohndumping durch ausländische Firmen, kritisieren die Gewerkschaften.

Greenpeace-Aktion am Paradeplatz

Eine weitere Protestaktion fand am Dienstagmorgen auf dem Paradeplatz statt. 20 Greenpeace-Aktivisten überbrachte dort der Credit Suisse auf grossen Tafeln Unterschriften. Sie fordern die Bank auf, das Klima zu schützen.

Mehr als 400’000 Menschen aus 138 Ländern haben gemäss Mitteilung eine globale Petition gegen die Finanzierung von Teersand-Pipeline-Projekten und Ölpipeline-Unternehmen durch die Schweizer Grossbank Credit Suisse und elf weitere international tätige Banken und Finanzinstitute unterzeichnet. Die Stadtpolizei ist vor Ort, wie ein Sprecher bestätigt. Bisher sei aber alles friedlich und Greenpeace habe eine Bewilligung.

