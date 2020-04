Hotel der Schweizer Nati schliesst wegen Corona

Das Hotel Atlantis am Fusse des Uetlibergs war in den 1970er-Jahren eine Stil-Ikone, die internationale Stars wie Muhammed Ali, Steve McQueen oder Queen-Frontsänger Freddie Mercury anlockte. Nach dem Konkurs 2004 kauften Investoren aus Katar das Hotel und bauten es grosszügig um. 2015 wurde es dann erneut eröffnet – ist auch das Hotel der Schweizer Fussballnationalmannschaft. Ende April ist damit jedoch wieder Schluss.

«Der Verwaltungsrat des Zürcher Hotels Atlantis plant, den Betrieb per Ende April zu schliessen», heisst es am Dienstag in einer Medienmitteilung. Gründe seien die Kostenstruktur und die wegen der Corona-Krise sich rasch verschlechternde wirtschaftliche Situation. «Wie bekannt ist, führt der Eigentümer Gespräche mit Investoren, die das Hotel in ein paar Monaten übernehmen und allenfalls umbauen möchten», heisst es weiter. Ziel des Verwaltungsrates sei es, das Hotel auf lange Sicht an einen würdigen, kompetenten Nachfolger zu verkaufen.

140 Mitarbeiter betroffen

Von diesen Massnahmen sind 140 Mitarbeitende betroffen. Die Konsultationsfrist beginnt am 14. April und läuft bis Ende April. Für langjährige Mitarbeitende stehe ein Sonderfonds zur Verfügung.

Der Verwaltungsratspräsident der Neuen Hotel Atlantis AG, Issa Al Kawari erklärt: «Die Mitarbeitenden und die Managementgesellschaft Giardino Group AG haben in den letzten Jahren ausgezeichnete Arbeit geleistet und das Hotel vorteilhaft positioniert. Wir bedauern deshalb die mögliche Schliessung des Hotels ausserordentlich, aber die aktuelle Wirtschaftskrise lässt uns keine andere Wahl.»

(wed)