Zürcher Polizei kauft einen Wasserwerfer für 1 Million

Hochrisikospiele von GC und FCZ oder 1.-Mai-Demos – die beiden Wasserwerfer der Stadtpolizei werden seit der Anschaffung im Jahr 2008 für mehrere Dutzend Einsätze pro Jahr gebraucht. Die beiden Fahrzeuge wurden hinsichtlich der Fussball-EM 2008 gekauft. Der Gemeinderat hatte dafür einen Kredit von 2,6 Millionen Franken bewilligt.

Nun will die Stadtpolizei einen der beiden Wasserwerfer per April 2021 ersetzen. Eine Ausschreibung dafür läuft bereits. Firmen können bis am 28. Juni eine Offerte auf der Plattform simap.ch einreichen. Grund: Der «allgemeine Zustand» des einen Wasserwerfers, sagt Stadtpolizei-Sprecherin Judith Hödl zum «Tages-Anzeiger». Man rechne mit Kosten von einer Million Franken für den neuen Wasserwerfer.

Was mit dem ausgedienten Wasserwerfer im Jahr 2021 passiert, ist aktuell noch unklar. «Möglich ist ein Verkauf, möglich ist aber auch, dass wir die Teile, die noch gut erhalten sind, als Ersatz für das zweite Fahrzeug behalten», so Hödl.

