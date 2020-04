Linke Autodemo von der Polizei aufgelöst

Am Samstagnachmittag ist es in Zürich zu einer Demonstration gekommen. Die Demonstranten wollten auf die Lage der Flüchtlinge in Zeiten der Coronakrise aufmerksam machen. Gemäss den Initianten wäre ein Autokorso eine coronagerechte Form für eine Demonstration gewesen.

Bevor sich die etwa zwanzig Autos und circa 100 Demonstranten in Bewegung setzen konnten, wurden sie von der Polizei gestoppt. Sie blockierten den unbewilligten Demonstrationszug von allen Seiten und verwiesen die Demonstranten des Platzes. Die Demonstranten zogen darauf wieder ab.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigte auf Anfrage den Einsatz und kündigte eine Medienmitteilung im Verlaufe des Abends an.

(jab)