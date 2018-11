Was macht die Zürcher Polizeimusik im US-TV?

Der amerikanische Fernsehsender WGN-TV in Chicago hatte Besuch von Schweizer Musikanten. Die Polizeimusik Zürich-Stadt marschierte durch deren Redaktion, Büros und Gänge. «This Is Why You Love Or Hate Us. But This Is Us. Happy Thanksgiving Everyone!», kommentiert die TV-Station das Video auf Facebook, das schon über 18'000 Klicks erhielt.

Die Polizeimusik Zürich-Stadt reiste für Thanksgiving nach Amerika. Sie nahmen an der Uncle Dan's Thanksgiving Day Parade in Chicago teil, die am Donnerstag stattfand.

(tam)