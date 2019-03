Zürcher Polizist liess sich mit Sex bestechen

Das Schlusswort des beschuldigten Stadtpolizisten vor Gericht war stark: «Ich bin kein korrupter Polizist und war es auch nie gewesen. Unter keinen Umständen hätte ich meinen Job für Sex aufs Spiel gesetzt.» Das Obergericht hatte rund zwei Wochen Zeit, um das Urteil im Prozess gegen den ehemaligen leitenden Angestellten der Abteilung Milieu- und Sexualdelikte der Stadtpolizei Zürich zu fällen. Wie aus dem Urteil hervorgeht, das am Donnerstag mündlich eröffnet wurde, glauben ihm die Richter nur zum Teil.

Er wird wegen des sich bestechen Lassens und mehrfacher Verletzung des Amtsgeheimnisses zu einer bedingten Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu 120 Franken verurteilt. Von anderen Vorwürfen wurde der Polizist freigesprochen. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Unklar ist deshalb auch, ob der Polizist, der heute in einer anderen Abteilung Dienst tut, nun seine Stelle verlieren wird. Bei der Stadtpolizei heisst es, dass man zuerst die Begründung abwarte und das Urteil dann vertieft prüfen werde.

«Sie sind kein korrupter Polizist»

Der vorsitzende Richter wandte sich am Schluss der Urteilseröffnung an den Verurteilten: Er sei sicher kein korrupter Polizist, wie das zu Beginn der Ermittlungen angenommen worden sei. Er könne hoffentlich weiterhin Dienst bei der Polizei tun. Zudem kritisierte das Gericht das über 120-seitige Plädoyer der Verteidigerin als unstrukturiert und weitschweifend.

Nicht einverstanden mit dem Ausführungen des Gerichts war die Verteidigerin. Sie hat bereits angekündigt, dass sie das Urteil weiterziehen möchte. Nach der Eröffnung wollte sie das Gericht auf falsche Zitate aus ihrem Plädoyers hinweisen. Das liess der vorsitzende Richter aber nicht zu. Sie könne das Urteil vor Bundesgericht wieder diskutieren. Schliesslich musste er sie fragen, ob er ihr mit einer Ordnungsbusse drohen soll.

Handynummer herausgegeben

Das Bezirksgericht Zürich hatte den Beschuldigten zu einer bedingten Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu 120 Franken verurteilt. Der Polizist soll aut Anklageschrift in mehreren Fällen geheime Informationen an zwei Frauen weitergegeben haben. In einem Fall hat der Beschuldigte einer Frau eine Handynummer aus der Polizeidatenbank herausgegeben. Er tat das im Gegenzug für eine sexuelle Zuwendung. Das kam ans Licht, als Polizei und Staatsanwaltschaft 2013 im Zürcher Sex-Club Chilli's im Langstrassen-Quartier ermittelten.

Die Verteidigerin forderte einen vollumfänglichen Freispruch. Sie kritisierte unter anderem, dass die Chat-Nachrichten zwischen dem Polizisten und der Frau realitätsfremd interpretiert worden seien: «Flirten und Hoffen auf ein Treffen ist noch lange keine Bestechung.»

