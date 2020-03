Zürcher Start-up sponsert englischen Protest-Club

Schlechte Resultate, teurere Tickets, keine Philosophie – seit der Übernahme des US-Milliardärs Stan Kroenke hängt der Haussegen beim FC Arsenal von Nati-Star Granit Xhaka schief. Aus Protest haben Fans einen eigenen Fussballclub gegründet. Der Dial Square FC ist nach dem Gründungsort des FC Arsenal benannt und soll die eigentlichen Werte des Traditionsvereins aus London verkörpern – «ein Club, der die Arsenal-Liebhaber weit weg von der geldgetriebenen Premier League vereint».

Das Ziel des neuen Vereins ist es, in den kommenden fünf Jahren dreimal in der Liga aufzusteigen – in zehn Jahren will man gar in der dritthöchsten Regionalliga Englands spielen. Gesponsert wird die neue Mannschaft ab sofort vom Mode-Start-up Mahol aus dem Zürcher Oberland. Das Modelabel wird für drei Saisons auf dem Trikot zu sehen sein und den Verein finanziell unterstützen.

Vier- bis fünfstelliger Betrag

«Abhängig vom Erfolg werden wir uns mit einem vier- bis fünfstelligen Betrag beteiligen», sagt Stephan Wernli, Mitgründer von Mahol. Auf den Boykott-Club aufmerksam geworden ist er durch die Berichterstattung in den Medien. Dann postete der Dial Square FC in den sozialen Medien, dass er auf der Suche nach einem Trikotsponsor ist. «Ich habe mir gedacht, das wäre was für unser Label.»

So sei er auf den Club zugegangen. «London ist eine grosse Modestadt und bietet uns die Möglichkeit, uns in diesem Sport zu integrieren. Wir erhoffen uns eine grosse Reichweite», sagt Wernli. Zudem sei er ein grosser Fussballfan, insbesondere auch von Arsenal.

Zürcher Firma vor lokalen Betrieben bevorzugt

Bei Dial Square FC war man sehr erfreut über die Anfrage aus der Schweiz. «Über uns wurde in Frankreich, Italien, Deutschland und den Niederlanden berichtet, daher waren wir nicht überrascht, dass sich ein internationales Unternehmen mit uns in Verbindung gesetzt hat», sagt Stuart Morgan, Gründer des Dial Square FC.

Obwohl es einige Anfragen von lokalen englischen Betrieben gab, war für Morgan schnell klar, dass sie sich für das Start-up aus Zürich entscheiden würden – aus zwei Gründen: «Anders als die anderen Firmen erreicht Mahol eine globale Reichweite. So erreichen wir viel mehr Menschen.» Zudem sei die Firma nachhaltig, weil sie Kleider aus recycelten Materialien produziere. «Heute ist es mehr denn je nötig, auf unsere Umwelt zu achten.»

(mab)