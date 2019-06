Uber-Kunden ärgern sich über Neuerung

App öffnen, Ziel- und Abholort eingeben, Kategorie sowie Preis bestätigen und dann mit dem bestellten Fahrer von A nach B fahren. So unkompliziert ist es nicht mehr eine Uber-Fahrt in der Stadt Zürich zu buchen, wie mehrere Leser und Leserinnen melden.

«Früher ging das megaschnell, aber seit ein paar Wochen werde ich besonders bei kürzeren Strecken immer wieder zu einem neuen Fahrer weitervermittelt», sagt etwa die 30-Jährige N. W. aus Zürich. Sie habe dann mal einen Fahrer gefragt, wieso das neuerdings so sei.

«Habe angefangen, falsche Zielorte einzugeben»

«Er sagte mir, dass die Uber-Fahrer neu exakt sehen, wie viel Geld eine Fahrt einbringen wird, und bei geringen Beträgen wird die Fahrt dann halt wieder storniert, weil es sich nicht lohnt oder die Fahrer auf längere Fahrten hoffen.» Für W. ist das unverständlich: «Uber hat doch in Zürich unter anderem so einen grossen Erfolg, weil alles so unkompliziert abläuft im Gegensatz zu den Taxis – keine Diskussionen, wenn man mit Karte zahlen will oder über angeblich zu kurze Fahrtstrecken.» Sie habe jetzt gar angefangen, falsche Zielorte einzugeben und die beim Einsteigen dann zu korrigieren.

Ein Selbsttest mit Kurzstrecken innerhalb des Kreises 1 bestätigt den Eindruck der 30-jährigen Stadtzürcherin. Besonders zur Feierabendzeit oder am Wochenende wird einem mehrmals ein neuer Fahrer zugewiesen, was die totale Warte- und Reisezeit deutlich in die Länge ziehen kann.

Konsequenzen, wenn Stornierungsrate zu hoch ist

Bei Uber bestätigt man, dass die Fährgäste aufgrund eines Updates den exakten Preis statt einer geschätzten Preisspanne vor der Fahrtbuchung sehen können. «Mit dieser Funktion wollen wir nicht nur den Fahrgästen mehr Transparenz bieten, sondern auch den unabhängigen Partner-Fahrern», sagt eine Sprecherin. Aus diesem Grund können auch Fahrer nun den genauen Preis und die Details der Fahrt sehen, bevor diese beginnt.

Man weise die Partner-Fahrer aber darauf hin, dass sie eine hohe Annahmequote behalten sollten, und welche Konsequenzen es haben kann, wenn die Stornierungsrate zu hoch wird: «Sobald wir feststellen, dass ein Fahrer eine auffällig hohe Stornierungsrate hat, ergreifen wir unsererseits Massnahmen, die von persönlicher Kontaktaufnahme bis hin zur Deaktivierung des Kontos reichen können.»

