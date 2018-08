Zürcher mögen die nackten Künstler

Katharina Vogel steht mitten auf der Rathausbrücke. Sie wirkt etwas verloren. Plötzlich zieht sie ihre Hosen aus, es folgt die Bluse, zuletzt landet der BH auf dem Boden. Nackt steht sie da und bewegt sich dann im Zeitlupentempo. Passanten zücken ihre Smartphones, Journalisten die Kameras. Ein paar Schulkinder kichern.

Die 56-jährige Bielerin ist Teilnehmerin des Body-and-Freedom-Festivals. Von Donnerstag bis Samstag treten auf der Ratshausbrücke nackte Künstler aus ganz Europa auf. Es hat zum Ziel, den gesellschaftlichen Umgang mit dem nackten Körper zu erkunden. Für Passanten werden gemäss Initiant Thomas Zollinger aus Biel «ungewohnte Situationen geschaffen, die das Repertoire eingeübten Verhaltens unterlaufen».

«In Zürich sind die Leute extrem offen»

Das Festival fand 2015 bereits in Biel statt. Auch damals wirkte Vogel schon mit. «Die meisten Leute fanden es gut, aber es gab auch kleinere Aggressivitäten und Reklamationen», erzählt sie. Sie befürchtete, dass sich auch dieses Mal jemand in Zürich auf diese Weise inszenieren müsse. «Das ist aber nicht passiert.» In Zürich seien die Leute extrem offen: «Man kann gut damit umgehen.»

Während im Vorfeld auch hier Politiker das Festival kritisierten, nehmen es die Passanten in der Innenstadt gelassen. Vanessa Formisano (31) etwa sagt: «Es ist gut, dass man so frei sein und das so zeigen kann.» Trotzdem befürchten sie und ihre Kollegin Lina Wang (33), dass dies nicht bei allen Touristen gut ankommt: «Wir haben hier viele Leute aus dem arabischen Raum. Für diese muss das ein Kulturschock sein.»

Gurinder Sinam Gizz, Tourist aus Indien, hat jedenfalls mit den nackten Menschen kein Problem. «Was immer sie auch darstellen wollen. Aber Nacktheit ist etwas Natürliches.»

Zürcher mögen nackte Künstler

(sda)