Züri-Velos könnten Standplätze verlieren

Die gelben O-Bikes, die auch im kalten Winter für erhitzte Gemüter gesorgt haben, sind abgezogen. Sie wurden von den Züri-Velos abgelöst, die in Zürich an 78 Stationen verfügbar sind. Bei der Einführung sprach die Stadt von einem Prestigeprojekt. Nun wurde bekannt, dass auch die Mietvelos von Publibike Mängel aufweisen. Ihre Schlösser lassen sich mit einem einfachen Trick knacken, sodass auch diese wild parkiert werden können.

Die Masche ist besonders in der Stadt Bern verbreitet. Dort sind laut Publibike-Sprecher Urs Bloch rund die Hälfte der 700 Velos von solchen Vandalenakten betroffen, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Wie die Situation in Zürich aussieht, ist unbekannt. Man arbeite aber mit Hochdruck daran, die Schlösser sicher zu machen.

9000 Ausleihen täglich

Das zuständige Departement der Stadt Zürich sagt auf Anfrage der Tageszeitung, dass sich das Programm noch in der Aufbauphase befinde. Diese diene dazu, Mängel zu erkennen und zu beheben. Sollte Züri-Velo der Prüfung gegen Ende Jahr nicht standhalten, werde die Stadt aber keine Flächen für Publibikes mehr zur Verfügung stellen, so Pio Sulzer, Sprecher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements. Bisher laufe der Betrieb gut. Laut Publibike gibt es in Zürich täglich 9000 Ausleihen.

