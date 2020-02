Zürcher HB gehört zu Europas besten

Die 50 grössten Bahnhöfe Europas wurden vom Verbraucherverband Consumer Choice Center unter die Lupe genommen. «Es gab vorher keinen vergleichbaren Index», sagt Studienverfasser Frederik Roeder auf Anfrage. Deshalb habe man eine Studie dazu machen und die nützlichen Informationen daraus den Reisenden zur Verfügung stellen wollen.

Zwei Schweizer Bahnhöfe in den Top 15

Im am Sonntag veröffentlichte Schlussbericht sind zwei Schweizer Bahnhöfe unter den Top 50 zu finden: Der Bahnhof Bern auf Platz 11, der Zürcher Hauptbahnhof schafft es gar auf Platz 2. Laut Roeder erhielt der Zürcher HB Bestnoten bei Punkten wie etwa Einkaufs- und Essensmöglichkeiten, Sauberkeit und Zugänglichkeit für Handicapierte.

Verbesserungspotenzial sieht Roeder bei der Anzahl internationaler Verbindungen: «Das ist wichtig, um eine Konkurrenz zum Flugzeug zu sein.» Keine Bestnote gibt es laut der Studie auch bei den inländischen Verbindungen sowie beim hohen Passagieraufkommen pro Perron.

«Bahnhöfe werden als Erlebnisort gesehen»

Insgesamt gibt es laut Roeder an den untersuchten Bahnhöfen in Europa insbesondere bezüglich Sauberkeit und Zugänglichkeit für Handicapierte noch Luft nach oben. Auffällig sei auch, dass Bahnhöfe als Erlebnisort gesehen würden und nicht mehr nur als Transportknotenpunkt. Die Resultate der Untersuchung würden sich mit der Befragung von Passagieren decken, so Roeder.

Die Daten sind aber mit gewisser Vorsicht zu sehen. «Es handelt sich nur um Annäherungswerte», so Roeder. Viele Daten würden nicht einheitlich zur Verfügung stehen. Sie stammten von den Betreibern selbst oder auch aus dem Internet. Die Sauberkeit etwa wurde aufgrund der Bewertungen auf der Reiseplattform Tripadvisor berechnet.

Kein detaillierter Kommentar

Die SBB will zum erfreulichen Resultat keine detaillierte Stellung nehmen. Sprecher Oli Dischoe sagt lediglich: «Wir nehmen die Bewertung zur Kenntnis und freuen uns immer, wenn Zürich HB oder andere SBB-Bahnhöfe im internationalen Vergleich gut bewertet werden.»

Das ist die Rangliste der passagierfreundlichsten Bahnhöfe in Europa.

