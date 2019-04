Zürichsee ist über 10-mal teurer als Bodensee

Ein Bootsanlegeplatz in Lachen SZ am Zürichsee kostet jährlich 1487 Franken. Das ist mehr als zehnmal so viel wie in Romanshorn TG am Bodensee, wo man für einen Platz knapp 144 Franken ausgibt. Diese Preisunterschiede sind auch für den Preisüberwacher Stefan Meierhans erklärungsbedürftig, wie er in einem Newsletter festhält. Anlass für die Untersuchung war, dass sich wiederholt Einheimische wegen der unterschiedlichen Tarife für das Parkieren des Bootes am Seeufer beim Preisüberwacher gemeldet hatten.

Den Spitzenplatz belegt zwar Montreux VD am Genfersee mit 1579 Franken pro Jahr. Doch die Preise am Zürichsee können mithalten: In den Top Ten liegen sieben Gemeinden am Zürichsee. Auf Lachen folgen Stäfa mit 1156 Franken, Kilchberg, Rapperswil, Erlenbach und Männedorf. Zollikon belegt mit 985 Franken den zehnten Platz. Das zeigt die Auflistung der «Zürichsee-Zeitung».

Auch bei der Wartelisten-Gebühr gibts grosse Unterschiede

Unterschiede bei Einrichtung, Alter und Komfort der Anlage könnten zwar den Preis beeinflussen, schreibt Preisüberwacher Meierhans. Trotzdem sieht er Erklärungsbedarf. Enorme Preisunterschiede gibt es laut seinem Bericht auch bei der Gebühr für den Eintrag auf Wartelisten für Bootsplätze. Eine Wartezeit von fünf Jahren kostet zwischen 10 Franken in Rorschach SG und 220 Franken in Männedorf. Platz 2 geht an die Stadt Zürich und Küsnacht mit je 180 Franken. Aber es geht auch anders: Rapperswil SG und Lachen SZ wollen kein Geld für den Platz auf der Warteliste.

Preisüberwacher Meierhans will nun Gemeinden mit überdurchschnittlich hohen Gebühren für die Anlegeplatz-Miete und das Warten auf Bootsplätze mit den Resultaten seiner Untersuchung konfrontieren. Er behalte sich vor, zu einem späteren Zeitpunkt formelle Empfehlungen abzugeben, heisst es im Newsletter.

In der Erhebung berücksichtigt wurden Häfen der öffentlichen Hand in Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern. Die Analyse beschränkt sich auf die günstigsten ganzjährig verfügbaren Steg- und Trockenplätze mit der Mindestgrösse von 2 mal 5 Metern. Bei Motorbooten bezieht sich die Berechnung auf die kleinstmögliche Motorenleistung.

