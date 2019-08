Zug bleibt in Tunnel stecken, Pendler evakuiert

Eine Leserin berichtet, dass ein Zug vom Hauptbahnhof Zürich Richtung Flughafen auf einmal in einem Tunnel stehen blieb. Danach seien die Passagiere evakuiert worden: «Wir mussten über eine Stunde in einem anderen Tunnel warten, bis der Ersatzzug endlich da war», so die Frau.

Die SBB bestätigt den Zwischenfall. Wie ein Sprecher auf Anfrage sagt, ist der ICN von Zürich HB Richtung Zürich-Oerlikon wegen einer Fahrzeugstörung im Weinbergtunnel steckengeblieben. Die Passagiere wurden evakuiert und mussten im Evakuationstunnel, einer parallel zum Weinbergtunnel verlaufenden zweiten Röhre, auf den Ersatzzug warten.

«Steckt immer noch fest»

Dabei kam es zu Verspätungen. Anstatt um 11.45 Uhr kamen die Fahrgäste erst um 13.35 Uhr in Zürich-Oerlikon an. Die SBB bittet die Passagiere um Entschuldigung.

Der Weinbergtunnel ist immer noch nicht befahrbar: «Der ICN blockiert weiterhin die Strecke und muss jetzt rausgezogen werden», so der Sprecher. Alle weiteren Züge auf dieser Strecke wurden über Wipkingen umgeleitet.

