Zwei Jugendliche wegen Cybermobbing verurteilt

Der Fall hatte vor zwei Jahren die Schweiz schockiert: Eine 13-jährige Bezirksschülerin aus Spreitenbach hatte sich das Leben genommen, nachdem sie auf Instagram und Snapchat über Monate gemobbt worden war. Wenig später kursierte auf Social Media ein Video, indem eine Jugendliche in die Kamera schaut und einem dritten Mädchen droht: «Also, du kleine Nutte. Wir finden dich schon. Du wirst genauso sterben.» 20 Minuten berichtete damals über die Hintergründe des Falls.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Nun hat die Jugendanwaltschaft Limmattal/Albis die Strafverfahren abgeschlossen, wie die «Schweiz am Wochenende» berichtet. Ein Jugendlicher aus Dietikon ZH wurde wegen Nötigung verurteilt. Als Strafe muss er eine persönliche Leistung absolvieren – wobei es sich meist um kurze gemeinnützige Arbeitseinsätze handelt.

Beschwerde der Mutter

Bereits im September letzten Jahres war die Urheberin des Videos in einem separaten Verfahren wegen versuchter Drohung und Beschimpfung ähnlich sanktioniert worden.

Die Mutter des Opfers wendet sich nun an die Öffentlichkeit. Sie will erreichen, dass der Fall ihrer Tochter breit diskutiert wird. Das Jugendstrafrecht sei aus ihrer Sicht nicht mehr zeitgemäss. Dieses sei geschrieben worden, als es Cybermobbing noch nicht gab. Die Mutter kündigte zudem Beschwerde an.

(20 Minuten)