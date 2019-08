Zwei Männer klauen Roller, bauen Unfall und flüchten

Am Samstagabend kurz nach 18 Uhr fuhr ein 33-jähriger Algerier mit einem zuvor entwendeten Motorroller auf der Zürcherstrasse von Brütten Richtung Winterthur-Töss. Auf dem Rücksitz sass ein 42-jähriger Libyer. In einer leichten Linkskurve gerieten die beiden aus noch unbekannten Gründen an den rechten Strassenrand, kollidierten mit einer Verkehrssignaltafel und kamen schliesslich im Gebüsch zu Fall.

Die beiden Männer flüchteten von der Unfallstelle und liefen mehrere hundert Meter die angrenzende Böschung hinab. Dort konnten sie schliesslich von einem Diensthund der Kantonspolizei Zürich im dichten Unterholz aufgespürt werden. Der 33-jährige Lenker war leicht verletzt, der 42-jährige Mitfahrer hatte schwere Kopfverletzungen.

Blut- und Urinprobe angeordnet



Die Verunfallten wurden mit einem Rettungswagen bzw. mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht, nachdem sie von der Feuerwehr aus dem steilen Abhang geborgen worden waren. Die Zürcherstrasse musste wegen des Unfalls für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Die Unfallursache ist noch unklar und wird von der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Bei den beiden Männern wurden Blut- und Urinproben angeordnet.

(bee)