Zwei Schulen warnen vor einem unbekannten Mann

Gleich in zwei Zürcher Gemeinden meldeten Schulkinder innert kürzester Zeit einen unbekannten Mann, der sich ihnen gegenüber seltsam verhalten haben soll. So wurde in Volketswil ein Bub auf dem Schulweg von einem Fremden angesprochen und am Rücken berührt. Der Junge lief weg und informierte seine Eltern. Diese wandten sich unverzüglich an die Polizei.

In Oberglatt kam es zu einer ähnlichen Situation. Eine Primarschülerin wurde auf dem Schulweg von einem Mann angegangen. Eine Passantin kam später hinzu und informierte die Polizei.

Unbekannte Personen auf Schulareal ansprechen

Auch die jeweiligen Schulen in Oberglatt und Volketswil haben sofort reagiert und unabhängig voneinander am 18. März ein Schreiben an die Eltern verschickt. In den beiden Briefen, die 20 Minuten vorliegen, steht, dass die betroffenen Schüler sehr gut reagiert hätten und die Polizei darüber informiert worden sei. Erwachsene fordert man auf, unbekannte Personen auf dem Schulareal anzusprechen. In Oberglatt sollen sogar verstärkt Patrouillen unterwegs sein.

In der Zwischenzeit bittet man die Eltern, ihre Kinder für den Schulweg zu stärken und das richtige Verhalten gegenüber fremden Personen regelmässig zu thematisieren. Auch Lehrpersonen werden mit den Kindern über das richtige Verhalten sprechen. Zudem empfehle man, dass mehrere Kinder gemeinsam den Schulweg gehen.

«Eine gewisse Verunsicherung ist normal»

«Dass nun eine gewisse Verunsicherung entsteht, ist normal und verständlich», sagt Nalan Seifeddini, Präsidentin der Primarschule in Oberglatt. «Die Eltern und Kinder gehen jedoch sehr gut mit dieser Situation um. Die Eltern organisieren sich für den Schulweg und thematisieren mit ihren Kindern das richtige Verhalten.»

Auch bei der Schulpflege in Volketswil nehme man die Meldung ernst: «Es gibt aber weder eine Bestätigung des Vorfalls noch sind uns weitere gesicherte Fälle in Volketswil bekannt», sagt Schulpräsident Yves Krismer. Beim Brief handle es sich um eine reine Vorsichtsmassnahme.

Krismer bezweifelt einen Zusammenhang zwischen Oberglatt und Volketswil. «Die Orte liegen ja nicht gerade nebeneinander. Das wäre reiner Zufall.» Für ihn sei es wichtig, das Thema sachlich mit den Eltern zu besprechen und mit den Kindern das Verhalten gegenüber Fremden zu thematisieren. «Dabei in Panik zu verfallen, wäre falsch.»

Entsprechende Ermittlungen laufen

Wie Carmen Surber, Sprecherin bei der Kantonspolizei Zürich, auf Anfrage sagt, stehe man in Kontakt mit den Schulleitungen; entsprechende Ermittlungen seien eingeleitet worden. Dass es einen Zusammenhang zwischen den zwei Orten gebe, sei eher unwahrscheinlich.

«Analog den Schulen empfehlen wir den Eltern, mit ihren Kindern über das richtige Verhalten gegenüber fremden Personen zu sprechen», sagt Surber. Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich unter den Telefonnummern 117 oder 044 247 22 11 zu melden.

