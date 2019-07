BMW-Fahrer (23) fährt in Passanten – 3 Verletzte

Am Mittwochmorgen kam es in der Stadt Zürich bei der Verzweigung Glaubtenstrasse/Wehntalerstrasse zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und zwei Fussgängern. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 23-Jähriger mit einem blauen BMW von der ETH Hönggerberg herkommend auf der Glaubtenstrasse in Richtung Wehntalerstrasse. Beim Abbiegen verlor der Lenker die Herrschaft über sein Auto und kollidierte bei der Bushaltestelle Glaubtenstrasse mit einer Frau und einem Mann. Anschliessend prallte das Fahrzeug gegen einen Kandelaber.

Drei Personen im Spital

Beide Fussgänger mussten durch die Sanität mit zurzeit noch unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Der 23-jährige Lenker des Personenwagens wurde ebenfalls verletzt und ins Spital gebracht.

Personen, die Angaben zum Unfall bei der Verzweigung Wehntalerstrasse/Glaubtenstrasse, um ca. 08.30 Uhr, in Zürich Affoltern oder zur Fahrt des blauen BMW M2 von der ETH Hönggerberg herkommend durch die Glaubtenstrasse machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.

