Anwohner zeigt mehrere Kapitäne wegen Gehupe an

Ein Anwohner aus Stäfa hat Anzeige gegen mehrere Kapitäne der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) erstattet. Grund: Sie hätten sich nicht ans Hornverbot gehalten. Allein an einem Wochenende habe er sieben Verstösse feststellen können.

Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) kritisiert das Vorgehen des Anwohners in ihrer aktuellen Zeitung stark. SEV-Gewerkschaftssekretärin und SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher sagt: «Ich finde das Ganze sehr bedauerlich. Diese Anzeigen sind eine grosse Belastung für die Betroffenen.» Sie seien vorgeladen und befragt worden.

Schwimmer warnen

Dabei haben sie laut Graf-Litscher ihren Job pflichtbewusst ausgeführt. «Die Kapitäne erfüllen ihren Berufsauftrag. Dazu gehört auch, dass sie aus Sicherheitsgründen das Schiffshorn betätigen.» Beispielsweise, wenn Bootsfahrer oder Schwimmer gewarnt werden müssen.

Die SEV unterstützen die Kapitäne im Rahmen des Berufsrechtsschutzes. «Gleichzeitig erwarten wir von der ZSG, dass sie ihrer Fürsorgepflicht als Arbeitgeber nachkommt und sich für ihr Personal einsetzt.»

Graf-Litscher ergänzt: «Vielleicht wäre es auch sinnvoll, wenn das Schifffahrtsunternehmen einen Informationsflyer an die Bevölkerung verteilt und sie aufklärt, warum das Hupen in einigen Situationen unerlässlich ist.» Die Gewerkschaftssekretärin könnte sich vorstellen, dass dies zielführend sein könnte.

«Das muss ein Ende haben»

Roman Knecht, Direktor der ZSG, sagt, dass diesen Sommer wieder diverse Anzeigen eingegangen seien. Die Anzeigen seien gegen einzelne Kapitäne gerichtet. «Es handelt sich um laufende Verfahren, die in erster Linie für Verunsicherung sorgen bei der Belegschaft», sagt Knecht.

Die ZSG sei im Austausch mit den betroffenen Mitarbeitenden, mit dem Bundesamt für Verkehr und den zuständigen lokalen Behörden. «Die ZSG stellt sich hinter seine Schiffsführerinnen und Schiffsführer und setzt sich für einen sicheren Fahrbetrieb auf dem Zürichsee ein», sagt Knecht.

Regeln zu sogenannten Schallsignalen würden auf jedem Binnengewässer in der Schweiz gelten. «Nur an unserem See wird über die korrekte Anwendung der Schallsignale gestritten. Das jetzt schon den dritten Sommer in Folge. Das muss ein Ende haben.»

Ein anderer Anwohner erstattete Anzeige

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage, dass eine Anzeige Mitte August eingegangen ist. Die Ermittlungen laufen.

Das Gehupe der Kursschiffe gab bereits 2018 Anlass zu Diskussionen. Damals hat ein anderer Anwohner aus Stäfa eine Anzeige gegen zwei Kapitäne erstattet. Aus nicht bekannten Gründen zog er diese zurück – das Verfahren wurde eingestellt. Auch er hatte eingeklagt, dass die Kapitäne sich nicht an das Hornverbot gehalten hätten.